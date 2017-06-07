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Видео: новокузнечанин застрелил владельца кафе

Видео: новокузнечанин застрелил владельца кафе

61-летнему жителю южной столицы Кузбасса предъявили обвинение в убийстве.

В Прокопьевском районе мужчина застрелил владельца кафе. Убийство запечатлела камера видеонаблюдения.

Установлено, что злоумышленник приехал к хозяину заведения, чтобы обсудить с ним возврат крупного денежного долга.

Во время разговора собственник кафе оскорбил новокузнечанина нецензурной бранью. Обвиняемый разозлился и выстрелил из пистолета в живот обидчика, после чего скрылся с места преступления. Работники заведения вызвали скорую и сотрудников полиции. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

«В течение нескольких часов подозреваемый был задержан, он приехал домой и успел постирать одежду. Установлено, что пистолет, из которого был произведен выстрел, газовый, переделанный под боевое оружие», – рассказали в пресс-службе Следкома Кемеровской области.

61-летнему злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Фото: архив Сибдепо.

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