Жители города испытали своё изобретение и опубликовали ролик в Сети.

Блогеры из Новосибирка собрали спиннер из трёх ВАЗов, распилив кузова авто и сварив их передние части друг с другом. Видео испытания своего изобретения сибиряки опубликовали на YouTube-канале «Гараж 54».

Конструкция действительно получилась похожей на спиннер, однако, по словам блогеров, добиться такого же «сумасшедшего вращения» не удалось. Машины быстро начали ломаться.

Как сообщает «Российская газета», игрушка-тренажёр для пальцев спиннер возглавила топ-запросов на AliExpress. Пользователи сделали соответствующий запрос в поисковике интернет-магазина более 3 млн раз.