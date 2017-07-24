Видео: олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же – за 36,1 секунды.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров в заливе Моссел в ЮАР. 32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же – за 36,1 секунды, передаёт «Р-Спорт».

По данным championat.com, Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином. Заплыв акулы имитировали с помощью компьютерной модели.

Сам спортстмен не расстроился. Он считает, что данная акция привлечёт внимание общественности к акулам. Напомним, что Майкл Фелпс завершил карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.