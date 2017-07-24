Спорт
Россия и Мир
Видео: олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

Видео: олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же – за 36,1 секунды.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров в заливе Моссел в ЮАР. 32-летний американец проплыл дистанцию за 38,1 секунды, акула же – за 36,1 секунды, передаёт «Р-Спорт».

По данным championat.com, Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином. Заплыв акулы имитировали с помощью компьютерной модели.

Сам спортстмен не расстроился. Он считает, что данная акция привлечёт внимание общественности к акулам. Напомним, что Майкл Фелпс завершил карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / SPORT & MUSIC.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Где и на чем полетать в Кузбассе

Сибдепо узнал, на чем можно бороздить воздушное пространство Кузбасса
Еда

Король кино: рейтинг попкорна из кемеровских кинотеатров

В каком кинотеатре продают попкорн со вкусом малосольных огурцов, а где карамель сковывает зубы навеки
Чтиво

Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

Теперь болеть придётся по-настоящему
Кинопрокат

«Дюнкерк» — рецензия на фильм

Война заглянет вам прямо в душу

Сегодня в Кемерове

Популярное