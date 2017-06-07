Видео: почему Александр Пушкин стал первым в мире гангста-рэпером

За сутки опубликованный в Сети ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

На YouTube опубликовали видео, в котором назвали великого русского поэта Александра Пушкина первым в мире гангста-рэпером. За сутки ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

«21 августа 1836 года он написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Исследователи обратили внимание, что текст полон гипертрофированного самовозвеличивания, характерного для рэп-лирики. А в других его стихах встречается множество ритмических паттернов, которые легко находятся в творчестве Jay-Z, 50Cent, Dr Dre и других рэперов», – говорится в описании видео.

Кроме того, по мнению авторов ролика, «МС Пушкин» во время обучения в Царскосельском лицее изобрёл жанр «рэп-версуса».

Напомним, 6 июня в России в России отмечают день русского языка и день рождения великого русского поэта. В связи с этим Сибдепо узнал, помнят ли кемеровчане чудное мгновенье, «Как повлиял на творчество поэта Ганнибал» и «Где у Пушкина пахнет Русью»?