Видео: при столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли не менее 17 человек

6 октября в 3:30 в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка столкнулись пассажирский автобус и поезд сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». По данным пресс-службы Московского следственного управления на транспорте СК России, в результате аварии погибли не менее 17 человек. Видео последствий ДТП опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

«По данному факту начата доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение», – рассказала «Интерфаксу» представитель ведомства Елена Марковская.

По её словам, попавший под локомотив автобус был с казахстанскими номерами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Владимирской области уточнили, что у автобуса «Mercedes» произошла поломка. В момент столкновения транспортное средство находилось на железнодорожном переезде, когда горел запрещающий сигнал светофора.

По данным регионального Минздрава, в результате происшествия погибли 19 человек. Пять человек госпитализировали, в их числе двое детей, пишет РБК. Ещё 34 человек, которые выжили в ДТП, разместили в пунктах временного проживания.