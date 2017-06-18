Видео: пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II

В Лондоне пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II. Как сообщает «Российская газета», причиной произошедшего стала жара, которая установилась в городе, и полное обмундирование военнослужащих, включая шапку из медвежьего меха. Видео происшествия опубликовали в Сети.

«Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат», – цитирует ТАСС официального представителя сухопутных сил Соединенного Королевства.

Пострадавших немедленно напоили водой и оказали им медицинскую помощь.