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Видео: пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II

Видео: пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В Лондоне пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II. Как сообщает «Российская газета», причиной произошедшего стала жара, которая установилась в городе, и полное обмундирование военнослужащих, включая шапку из медвежьего меха. Видео происшествия опубликовали в Сети.

«Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат», – цитирует ТАСС официального представителя сухопутных сил Соединенного Королевства.

Пострадавших немедленно напоили водой и оказали им медицинскую помощь.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / PhuKenh.
Фото: youtube.com / PhuKenh.

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