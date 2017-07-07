Видео: тигриное семейство устроило милую фотосессию на «Земле леопарда»

В Приморском крае тигриное семейство устроило трогательную фотосессию в национальном парке «Земля леопарда». Сотрудники нацпарка смонтировали милое видео из снимков с фотоловушки:

«Уникальность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства, – отметила научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко. – Тигрятам всего 4-5 месяцев, они еще не в совершенстве могут контролировать свою силу, а в коллективных играх это очень важно. Такая борьба необходима не только для тренировки мышц и отработки охотничьих навыков, в первую очередь это социальный опыт, и мама-тигрица является первым и главным учителем. Перед нами – демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми».