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Видео: тигриное семейство устроило милую фотосессию на «Земле леопарда»

Видео: тигриное семейство устроило милую фотосессию на «Земле леопарда»

Хищники сделали не одно селфи на фотоловушку.

В Приморском крае тигриное семейство устроило трогательную фотосессию в национальном парке «Земля леопарда». Сотрудники нацпарка смонтировали милое видео из снимков с фотоловушки:

«Уникальность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства, – отметила  научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко. – Тигрятам всего 4-5 месяцев, они еще не в совершенстве могут контролировать свою силу, а в коллективных играх это очень важно. Такая борьба необходима не только для тренировки мышц и отработки охотничьих навыков, в первую очередь это социальный опыт, и мама-тигрица является первым и главным учителем. Перед нами – демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми».

Согласно последним данным, в 2016 году на «Земле леопарда» обитали не менее 22 взрослых тигров и 7 котят. Численность дальневосточного леопарда в нацпарке составляет около 70 особей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (Земля Леопарда).
Фото: http://leopard-land.ru/

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