Видео: у пассажирского Ан-148 во время полёта загорелся двигатель

У самолёта Ан-148, который следовал по маршруту «Талакан – Иркутск», во время полёта загорелся двигатель. Пассажир воздушного судна снял произошедшее на видео. Впоследствии лайнер благополучно приземлился.

«Сегодня создана совместная комиссия. Ей предстоит выяснить причины возникновения этой внештатной ситуации», – рассказали ТАСС в пресс-службе группы «Истлэнд» (владелец компании «Ангара», которая выполняла рейс).

В свою очередь, в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ отметили, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Никто из них не пострадал. В этот же день всех пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.