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Видео: в Чили хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции

Видео: в Чили хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции

Госпиталь начал проверку в отношении бригады медиков.

В Чили хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции. На кадрах ролика видно, что медики прервали работу, чтобы увидеть гол своей сборной во время игры с командой Португалии.

По данным РИА Новости, клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении этой бригады врачей.

«Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование», – цитирует издание сообщение медучреждения.

Несмотря на произошедшее, операция прошла успешно. В настоящее время пациент успешно восстанавливается после хирургического вмешательства, пишет «Российская газета».

Матч, который смотрели врачи, прошёл 28 июня на «Казань Арене». В полуфинале турнира португальцы уступили сборной Чили в серии послематчевых пенальти со счётом 0:3.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / rmfans.info.
Фото: youtube.com / rmfans.info.

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