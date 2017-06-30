Видео: в Чили хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции

В Чили хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции. На кадрах ролика видно, что медики прервали работу, чтобы увидеть гол своей сборной во время игры с командой Португалии.

По данным РИА Новости, клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении этой бригады врачей.

«Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование», – цитирует издание сообщение медучреждения.

Несмотря на произошедшее, операция прошла успешно. В настоящее время пациент успешно восстанавливается после хирургического вмешательства, пишет «Российская газета».

Матч, который смотрели врачи, прошёл 28 июня на «Казань Арене». В полуфинале турнира португальцы уступили сборной Чили в серии послематчевых пенальти со счётом 0:3.