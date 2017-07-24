Видео: в Дании друзья случайно подожгли 25-летнего юбиляра

В датском Оденсе друзья случайно подожгли 25-летнего юбиляра. Инцидент произошёл во время ритуала по случаю холостяцкого положения мужчины, пишет «Лайф».

На кадрах ролика произошедшего, который опубликовали в Сети, запечатлено, что именинник был в пылезащитной маске и с завязанными руками за спиной. Сначала мужчину облили водой, а затем обсыпали корицей. Однако в какой-то момент раздался хлопок, и юбиляр полностью загорелся.

«В целом с ним всё в порядке. У него только небольшие ожоги на ногах», – цитирует издание очевидца происшествия.

По его мнению, пламя, скорее всего, образовалось из-за слишком сильного пыльного облака.