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Видео: в Ирландии рыбак поймал семиметровую акулу

Вес хищницы – около 680 килограммов.

На западе Ирландии рыбак Бен Бонд вместе с владельцем прогулочного катера Люком Астоном поймал на удочку самую крупную шестижаберную акулу Европы.

На то, чтобы вытащить хищницу на поверхность, 26-летний мужчина потратил примерно полтора часа. Бонд отметил, что в тот момент ему не было страшно.

Как сообщает «Российская газета», длина акулы составила около семи с половиной метров, вес – примерно 680 кг.

По информации «Известий», после поимки Бонд сделал несколько снимков хищницы, а затем выпустил её обратно в море.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com
Фото: https://www.youtube.com

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