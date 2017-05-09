Видео: в Ирландии рыбак поймал семиметровую акулу

На западе Ирландии рыбак Бен Бонд вместе с владельцем прогулочного катера Люком Астоном поймал на удочку самую крупную шестижаберную акулу Европы.

На то, чтобы вытащить хищницу на поверхность, 26-летний мужчина потратил примерно полтора часа. Бонд отметил, что в тот момент ему не было страшно.

Как сообщает «Российская газета», длина акулы составила около семи с половиной метров, вес – примерно 680 кг.

По информации «Известий», после поимки Бонд сделал несколько снимков хищницы, а затем выпустил её обратно в море.