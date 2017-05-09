Видео: в Ирландии рыбак поймал семиметровую акулу
Вес хищницы – около 680 килограммов.
На западе Ирландии рыбак Бен Бонд вместе с владельцем прогулочного катера Люком Астоном поймал на удочку самую крупную шестижаберную акулу Европы.
На то, чтобы вытащить хищницу на поверхность, 26-летний мужчина потратил примерно полтора часа. Бонд отметил, что в тот момент ему не было страшно.
Как сообщает «Российская газета», длина акулы составила около семи с половиной метров, вес – примерно 680 кг.
По информации «Известий», после поимки Бонд сделал несколько снимков хищницы, а затем выпустил её обратно в море.
Видео: https://www.youtube.com
Фото: https://www.youtube.com