Видео: в Калифорнии самолёт рухнул на автостраду и загорелся

В южной части Калифорнии (США) двухмоторный самолёт рухнул на автостраду недалеко от аэропорта. После падения воздушное судно загорелось. Видео происшествия опубликовал в Сети ABC News.

Video shows moment of impact when small plane crashes on 405 Freeway in Southern California. https://t.co/Rb7cKwYRCv pic.twitter.com/upyvgje3dO — ABC News (@ABC) June 30, 2017

По данным РИА Новости, в результате случившегося пострадали мужчина и женщина в возрасте 50-60 лет. Их удалось вытащить из самолёта до возгорания.

Примечательно, что при падении воздушное судно задело на автостраде всего один автомобиль. Водитель машины не пострадал. Шоссе перекрыли оперативные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.