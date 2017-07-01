Происшествия
Россия и Мир
Видео: в Калифорнии самолёт рухнул на автостраду и загорелся

Видео: в Калифорнии самолёт рухнул на автостраду и загорелся

В результате случившегося пострадали два человека.

В южной части Калифорнии (США) двухмоторный самолёт рухнул на автостраду недалеко от аэропорта. После падения воздушное судно загорелось. Видео происшествия опубликовал в Сети ABC News.

По данным РИА Новости, в результате случившегося пострадали мужчина и женщина в возрасте 50-60 лет. Их удалось вытащить из самолёта до возгорания.

Примечательно, что при падении воздушное судно задело на автостраде всего один автомобиль. Водитель машины не пострадал. Шоссе перекрыли оперативные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: twitter.com / ABC News, youtube.com / USA TODAY.
Фото: twitter.com.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Чтиво

Всё, что нужно знать о КемТИППе: памятка абитуриенту

Гид по одному из главных вузов Кузбасса
Ретро

Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Давайте вспоминать, как выглядела наша любимая улица в разные времена
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут

Сегодня в Кемерове

Популярное