Видео: в Калифорнии самолёт рухнул на автостраду и загорелся

В южной части Калифорнии (США) двухмоторный самолёт рухнул на автостраду недалеко от аэропорта. После падения воздушное судно загорелось. Видео происшествия опубликовал в Сети ABC News.

Video shows moment of impact when small plane crashes on 405 Freeway in Southern California. https://t.co/Rb7cKwYRCv pic.twitter.com/upyvgje3dO

— ABC News (@ABC) June 30, 2017