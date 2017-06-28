Видео: в Кемерове 19-летний сторож обокрал СТО и угнал автомобиль

В Кемерове сторож обокрал СТО и угнал автомобиль для перевозки похищенных вещей. Машину марки Subaru, которая ехала на высокой скорости во встречном направлении по дороге с односторонним движением в центре города заметили сотрудники ГИБДД. Они потребовали остановиться, однако водитель не реагировал и продолжал движение. Автоинспекторы начали преследование и вскоре блокировали авто нарушителя.

За рулём машины был пьяный 19-летний ранее судимый кемеровчанин. Внутри салона Subaru полицейские обнаружили два компьютера, систему видеонаблюдения, телевизор, акустические колонки, электроинструменты, навесной замок с ключом, шашлык и пиво.

«Задержанный работает сторожем в одной из станций технического обслуживания города. В ночное время кемеровчанину, находящемуся на смене, пришла мысль воспользоваться оставленными в автомобиле ключами. Молодой человек загрузил в салон вещи, похищенные из офиса, которые планировал затем продать, а вырученные деньги потратить», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

При этом похищенный автомобиль злоумышленник хотел отогнать обратно на автосервис. В отношении него возбудили уголовное дело. Кемеровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.