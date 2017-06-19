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Видео: в Кемерове из-за поджога сгорели частный дом, гараж и авто

Видео: в Кемерове из-за поджога сгорели частный дом, гараж и авто

Пожар произошёл на улице Абызова.

18 июня в Кемерове на улице Абызова горели дом, гараж и автомобиль ВАЗ-2115. Сигнал о возгорании поступил огнеборцам в 19:17. В 19:38 специалисты ликвидировали пожар.

«На момент прибытия первого подразделения дом, гараж и автомобиль горели открытым пламенем. В результате пожара сгорела деревянная обрешётка крышы и стены дома, сгорела крыша и стены гаража. Также выгорели салон и моторный отсек ВАЗ-2115», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. К ликвидации возгорания от чрезвычайного ведомства привлекались 28 человек и 7 единиц техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Алексей Гусельников.

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