Видео: в Кемерове на Красном озере во время файер-шоу загорелись трое факиров

30 июня в Кемерове рядом с Красным озером проходило файер-шоу. Во время представления произошло ЧП. Сначала у одного из выступающих после плевка огнём загорелось лицо, позже у второго артиста воспламенилась одежда. Однако больше всех пострадал третий артист. По словам очевидцев, его госпитализировали. Видео произошедшего опубликовали в Сети.

«Сначала у одного артиста начало гореть лицо, он его быстро потушил и ушёл за сцену. Двое других продолжили выступление, у того, что был слева, загорелась бутылка, и он её бросил на землю. Потом тот, что выступал в центре, набрал в рот жидкость и дыхнул на огонь. У него загорелся сначала рукав, потом лицо. Сначала оно немного горело, но потом, скорее всего, он выплюнул остатки жидкости изо рта, и лицо загорелось сильнее. Потом набежали люди и потушили его. Со сцены ведущий объявил, чтобы публика не волновалась и что уже вызвали скорую», – рассказала Сибдепо очевидец Елизавета Галимова.

Собеседница издания добавила, что впоследствии организаторы заявили, что врач уже оказывает необходимую помощь.

«У третьего выступающего загорелись губы. Он протёр их рукой, и, наверное, жидкость попала на руку, ведь бутылка была открыта, а он исполнял ритмичные движения. Загорелось лицо, он упал, начал тушить его песком. Подбежали зрители, а не организаторы. На вид у него ожог 2-й степени. Его увезли на реанимации, без мигалок. Пострадали сильно губы, шея, глаза», – отметил другой очевидец Евгений Варшанов.

Евгений Варшанов также сообщил, что огнетушитель стоял возле сцены, однако «никто и не подумал его применить». В итоге зрители тушили пострадавшего своей водой в бутылках, а также майками и полотенцами.