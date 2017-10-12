Видео: в Кемерове на Октябрьском водитель Mitsubishi насмерть сбил пешехода

Утром 12 октября в Кемерове на Октябрьском произошло смертельное ДТП. Видео последствий аварии прислал Сибдепо очевидец.

«Начиная от пересечения с Терешковой, на Октябрьском из-за аварии возникла пробка. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Как я понял, пешехода сбил водитель Mitsubishi», — сказал собеседник издания.

В отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса онлайн-журналу пояснили, что авария произошла в 6:05.

«По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда автомобиля Mitsubishi Lancer он скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности.