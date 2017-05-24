Видео: в Кемерове на Южном опрокинулся КамАЗ с щебнем
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.
24 мая в Кемерове на Южном опрокинулся КамАЗ. Видео последствий ДТП прислал в редакцию Сибдепо очевидец произошедшего. На кадрах ролика запечатлено, как грузовик «поставили» на дорогу с помощью крана.
«Грузовик перевозил щебень. После опрокидывания груз почти весь высыпался на землю. Пока КамАЗ поднимали, сотрудники ГИБДД перекрыли движение», – пояснил онлайн-журналу очевидец аварии.
Он добавил, что в результате аварии водитель грузовика не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Видео: vk.com.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.