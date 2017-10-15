Видео: в Кемерове водитель бензовоза протаранил столб
По словам очевидца, автомобилист отказался от медицинской помощи.
В Кемерове водитель бензовоза протаранил столб. ДТП произошло в Заводском районе столицы Кузбасса.
На фото и видео последствий аварии, опубликованных в Сети, видно, что грузовик получил значительные повреждения кабины. По словам очевидца, в результате происшествия автомобилист выжил и отказался от медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.