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В Кемерове водитель маршрутки устроил ДТП из-за плохого самочувствия

Видео: в Кемерове водитель маршрутки устроил ДТП из-за плохого самочувствия

Авария произошла утром на Кузнецком проспекте.

2 мая в Кемерове на Кузнецком проспекте в районе дома №123 столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Mitsubishi. ДТП произошло около 7:50.

«Предварительно установлено, что водителю, который управлял ПАЗом, стало плохо, из-за чего он не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi. В результате аварии никто не пострадал», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

Собеседник издания отметил, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, у водителя автобуса случился приступ эпилепсии. В городской Госавтоинспекции опровергли эту информацию.

На видео последствий аварии, опубликованном в Сети, запечатлено, что в результате столкновения у Mitsubishi значительно повредилась левая сторона.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Дмитрий Прошин.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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