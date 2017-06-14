Видео: в Кузбассе неизвестный совершил два разбойных нападения на магазины, его разыскивают

В селе Ильинка Новокузнецкого района неизвестный совершил два разбойных нападения на магазины. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, подозреваемый, рост которого составляет примерно 170 см, совершил преступления вечером 31 мая и ранним утром 1 июня 2017 года.

«Злоумышленник заходил в торговые точки и, угрожая ножом, прикреплённым к длинной палке, требовал выручку у кассиров. В одном из магазинов работница прогнала налётчика, в другом ему не удалось похитить деньги из-за их отсутствия в кассе», – добавили в пресс-службе.

По каждому из фактов правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские призывают кузбассовцев, которые знают что-либо о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-57-41-12, 57-41-01, 8-905-901-90-10 либо 02. Анонимность гарантируется.