Авто
Кузбасс
Видео: в Кузбассе трассе грузовик упал на бок после столкновения с ВАЗом

Видео: в Кузбассе на трассе грузовик упал на бок после столкновения с ВАЗом

По словам очевидцев, ДТП произошло около 13:00.

18 октября на кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и ВАЗ. На видео последствий ДТП видно, что в результате грузовик съехал в кювет и упал на бок. При этом легковая машина получила серьёзные повреждения.

«Авария произошла около 13:00 на трассе «Кемерово – Анжеро-Судженск», в 5 км от анжерского поста ДПС. Столкнулись КамАЗ и ВАЗ-21099. Вроде, погиб водитель легковой машины», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги).
Фото: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги).

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоит абонемент в тренажёрный зал

Пора готовиться к лету!
Чтиво

Комфортная ипотека: новое жильё в Кемерове со ставкой 6,45%

Где в Кемерове можно получить ипотеку со ставкой 6,45% за считанные минуты
Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Мистический Кузбасс

Мистический Кузбасс: потревоженные души в селе Верхотомское

Ночь рядом со "школой на костях" и Казачьим крестом

Сегодня в Кемерове

Популярное