Видео: в Кузбассе на трассе грузовик упал на бок после столкновения с ВАЗом

18 октября на кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и ВАЗ. На видео последствий ДТП видно, что в результате грузовик съехал в кювет и упал на бок. При этом легковая машина получила серьёзные повреждения.

«Авария произошла около 13:00 на трассе «Кемерово – Анжеро-Судженск», в 5 км от анжерского поста ДПС. Столкнулись КамАЗ и ВАЗ-21099. Вроде, погиб водитель легковой машины», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.