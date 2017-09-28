Видео: в мексиканском штате прошёл дождь из рыб
Необычное погодное явление зафиксировали в городе Тампико.
На северо-востоке Мексики прошёл дождь из рыб. Необычное погодное явление зафиксировали в штате Тамаулипас в городе Тампико.
«Любопытный случай в Тампико, в районе Ломас-де-Росалес прошёл лёгкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба», – говорится в сообщении Управления гражданской обороны региона в официальном аккаунте Facebook.
Видео последствий дождя опубликовал телеканал «Рен-ТВ».
По данным «Газеты.Ru», подобное явление возможно, когда тучи располагаются над водоёмами с низким уровнем окисления. Они впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности воды.
Видео: http://ren.tv/
Фото: facebook.com / Protección Civil Tamaulipas, pxhere.com.