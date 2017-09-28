Видео: в мексиканском штате прошёл дождь из рыб

На северо-востоке Мексики прошёл дождь из рыб. Необычное погодное явление зафиксировали в штате Тамаулипас в городе Тампико.

Curioso caso en Tampico (Col. Lomas de Rosales) donde se registró una ligera lluvia que incluyó pequeños peces que literalmente cayeron del cielo. Posted by Protección Civil Tamaulipas on Dienstag, 26. September 2017

«Любопытный случай в Тампико, в районе Ломас-де-Росалес прошёл лёгкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба», – говорится в сообщении Управления гражданской обороны региона в официальном аккаунте Facebook.

Видео последствий дождя опубликовал телеканал «Рен-ТВ».

По данным «Газеты.Ru», подобное явление возможно, когда тучи располагаются над водоёмами с низким уровнем окисления. Они впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности воды.