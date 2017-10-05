Видео: в Новокузнецке после ДТП грузовик упал на бок

4 октября в Новокузнецке на улице Крепостной проезд столкнулись грузовик Mitsubishi и Honda Accord. Авария произошла в 20:40. На видео последствий ДТП, которое опубликовало ИА «Город Новостей», запечатлено, что после случившегося Mitsubishi упал на бок.

«В результате аварии транспортным средствам был причинён материальный ущерб. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновник ДТП», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.