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Кузбасс
Видео: в Новокузнецке после ДТП грузовик упал на бок

Видео: в Новокузнецке после ДТП грузовик упал на бок

Авария произошла на улице Крепостной проезд.

4 октября в Новокузнецке на улице Крепостной проезд столкнулись грузовик Mitsubishi и Honda Accord. Авария произошла в 20:40. На видео последствий ДТП, которое опубликовало ИА «Город Новостей», запечатлено, что после случившегося Mitsubishi упал на бок.

«В результате аварии транспортным средствам был причинён материальный ущерб. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновник ДТП», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: ИА «Город Новостей».
Фото: ИА «Город Новостей».

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