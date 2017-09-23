Видео: в Новокузнецке трамвай протаранил «легковушку»
Авария произошла утром 23 сентября на кольце у Дома быта.
В южной столице Кузбасса водитель легкового автомобиля марки Chevrolet нарушил правила проезда кругового перекрёстка. Мужчина не пропустил трамвай на кольце у Дома быта, в результате чего электротехника протаранила его машину, сообщает «Город Новостей». Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения.
По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Водитель встречного трамвая успел затормозить.
Сотрудники Госавтоинспекции просят кузбассовцев быть внимательными на дороге и не нарушать установленные правила дорожного движения. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.
Видео: https://www.youtube.com / city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк).
Фото: https://www.city-n.ru