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Кузбасс
В Новокузнецке трамвай протаранил «легковушку»

Видео: в Новокузнецке трамвай протаранил «легковушку»

Авария произошла утром 23 сентября на кольце у Дома быта.

В южной столице Кузбасса водитель легкового автомобиля марки Chevrolet нарушил правила проезда кругового перекрёстка. Мужчина не пропустил трамвай на кольце у Дома быта, в результате чего электротехника протаранила его машину, сообщает «Город Новостей». Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Водитель встречного трамвая успел затормозить.

Сотрудники Госавтоинспекции просят кузбассовцев быть внимательными на дороге и не нарушать установленные правила дорожного движения. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк).
Фото: https://www.city-n.ru

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