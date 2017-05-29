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Видео: В Сети появился трейлер о молодом Волан-де-Морте от фанатов Гарри Поттера

Видео: в Сети появился трейлер фильма о молодом Волан-де-Морте от фанатов Гарри Поттера

Независимая студия работает над фильмом, премьера которого состоится в 2017 году.

В Сети появился трейлер фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника» от фанатов Гарри Поттера. Картина, над которой работает независимая студия Tryangle, расскажет о жизни волшебника Тома Реддла после окончания Хогвартса.

По сюжету, молодой Волан-де-Морт убивает богатую волшебницу Хепзибу Смит и крадёт у неё чашу одной из основательниц Школы Чародейства и Волшебства Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина, чтобы сделать из них волшебные артефакты – крестражи.

Наследница Годрика Гриффиндора Гриша МакЛаген расследует убийство. Волшебница уверена, что Том Реддл причастен к происшествию.

Съёмки фанатского фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника» начались в 2016 году, пишет «Медуза». Средства на производство картины студия Tryangle собирала с помощью кампании на сайте для привлечения денежных средств Kickstarter.

Создатели фильма отмечают, что у них есть разрешение на съёмки от Warner Bros., которая владеет правами на «мальчика, который выжил». Премьеру фильма запланировали на осень 2017 года. Картину запустят на YouTube.

К моменту выпуска новости трейлер посмотрели более 250 тысяч раз.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com / TRYANGLE FILMS.

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