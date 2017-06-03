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Видео: в США медведь прервал игру в гольф, выбежав на поле

Очень скоро любопытное животное вернулось обратно в лес.

В Анкоридже на Аляске медведь прервал игру в гольф, выбежав на поле. Американцы засняли любопытное животное.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Storyful Rights Management». В кадре видно, как зверь изучал флажок и сумки спортсменов. Пока медведь исследовал всё вокруг себя, американцы пытались напугать его криками. Вскоре незваный гость спокойно ушёл обратно в лес, перед этим стащив что-то у любителей гольфа.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: YouTube.com.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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