Видео: в США медведь прервал игру в гольф, выбежав на поле

В Анкоридже на Аляске медведь прервал игру в гольф, выбежав на поле. Американцы засняли любопытное животное.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Storyful Rights Management». В кадре видно, как зверь изучал флажок и сумки спортсменов. Пока медведь исследовал всё вокруг себя, американцы пытались напугать его криками. Вскоре незваный гость спокойно ушёл обратно в лес, перед этим стащив что-то у любителей гольфа.