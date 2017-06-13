Видео: в США подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца
За три дня ролик собрал почти семь миллионов просмотров.
16-летний подросток Амари Холл из Балтимора (штат Мэриленд, США) станцевал на больничной койке после пересадки сердца. Видео с танцем опубликовали на Facebook. За три дня ролик собрал почти семь миллионов просмотров.
Как сообщает РИА Новости, Холл родился с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. К двум годам он пережил три операции. В прошлом году его лечащий врач заявил, что сердце не справляется с нагрузками и требуется пересадка.
Несмотря на диагноз, подросток очень любит танцевать. Свои умения он показал медперсоналу спустя шесть дней после операции.
Видео: facebook.com / Fox 5 DC.
Фото: facebook.com / Fox 5 DC.