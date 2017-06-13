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Видео: в США подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца

Видео: в США подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца

За три дня ролик собрал почти семь миллионов просмотров.

16-летний подросток Амари Холл из Балтимора (штат Мэриленд, США) станцевал на больничной койке после пересадки сердца. Видео с танцем опубликовали на Facebook. За три дня ролик собрал почти семь миллионов просмотров.

Young patient dances with nurses after heart transplant

After a successful heart transplant, 16-year-old Amari Hall danced in celebration — and so did his nurses! http://bit.ly/2s5UX6ODespite the medical challenges he's faced, Amari continues to spread positive vibes.

Posted by Fox 5 DC on Freitag, 9. Juni 2017

Как сообщает РИА Новости, Холл родился с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. К двум годам он пережил три операции. В прошлом году его лечащий врач заявил, что сердце не справляется с нагрузками и требуется пересадка.

Несмотря на диагноз, подросток очень любит танцевать. Свои умения он показал медперсоналу спустя шесть дней после операции.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: facebook.com / Fox 5 DC.
Фото: facebook.com / Fox 5 DC.

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