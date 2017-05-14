Видео: в Турции фермер обнаружил в ухе овцы рот со слюной и зубами

Лишний орган способен глотать, но с его помощью животное питаться не может.

В Турции местный житель обнаружил на свое ферме у одной из овец в ухе дополнительный рот. Орган выделяет слюну, в нём есть полноценные зубы, а также он выполняет глотательные движения. По мнению ветеринаров, лишний рот у животного появился из-за того, что во время беременности его мать съела какие-то химикаты, которые спровоцировали такую аномалию, сообщает The Mirror.

Турецкие специалисты отметили, что впервые столкнулись с таким явлением. Не смотря на то, что орган способен глотать пищу, с его помощью животное не может питаться.

Фермер обнаружил лишний рот у овцы в тот момент, когда собирался её остричь. Какая судьба ожидает это животное пока неизвестно.