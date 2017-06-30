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Видео: в Турции на выступлении оркестра зрителей умилил вышедший на сцену пёс

Видео: в Турции на выступлении оркестра зрителей умилил вышедший на сцену пёс

Хвостатый любитель музыки разлегся на сцене, тем самым вызвав восторг у публики.

В Турции на выступлении Венского симфонического оркестра сорвал овации вышедший на сцену пёс.

Бродячая собака разлеглась на середине сцены под аплодисменты и смех публики. Пока зрители умилялись, пёс спокойно смотрел на окружающих и даже позволил себе зевнуть. Надо сказать, что музыканты не стали прерывать своё выступление. Прогонять хвостатого любителя музыки никто не стал.

Как сообщают «Известия», известный турецкий пианист Фазыл Сай назвал этот момент самым милым в истории классической музыки.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: YouTube.com (İLKSES Gazetesi İzmir).
Фото: YouTube.com (İLKSES Gazetesi İzmir).

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