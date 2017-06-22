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Видео: ведущий BBC напугал зрителей затяжным молчанием в прямом эфире

Хью Эдвардс просидел молча с напряжённым выражением лица более двух минут.

Ведущий новостей на британском телеканале BBC Хью Эдвардс из-за технической неполадки более двух минут молча просидел в прямом эфире, сообщает «РИА Новости».

Молчание Эдвардса периодически прерывала заставка «срочный выпуск новостей». Ведущий находился в кадре с напряжённым, хмурым выражением лица.

Через какое-то время телеканал приостановил работу, устранил неполадки и вернулся в прямой эфир. Эдвардс поприветствовал зрителей и извинился за случившееся.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на произошедшее. Одних поведение Эдвардса напугало, а других, наоборот, рассмешило.

«Сначала обеспокоенное выражение лица Хью Эдвардса, а затем «Би-би-си» прекращает вещание. Вот как будет выглядеть конец света», — написал пользователь под ником Gadgeagoogoo.

«Снимаю шляпу перед командой «Би-би-си» — быстро все починили. Я уже начала паниковать, увидев заставку «Срочный выпуск», — признается tashalouise6.

«Хью Эдвардс две минуты размышлял, что хорошего можно сказать про Терезу Мэй и ее команду, но так ничего и не придумал», — заметил thereselite.

«Вот что сейчас творится в офисе «Би-би-си», — пошутил KnightDamian.

Отметим, что подобные казусы случаются на телевидении не редко. По информации Lenta.ru, осенью 2016 года CNN в Бостоне вместо программы о путешествиях полчаса показывал порноролик. Позднее на телеканале пояснили, что всему виной техническая ошибка.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (HK Adams).
Фото: https://www.youtube.com/ (HK Adams), https://twitter.com/.

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