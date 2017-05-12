Видео: во Франции лев набросился на дрессировщика во время представления

Во Франции цирковой лев напал на дрессировщика во время представления. Видео произошедшего опубликовали в Сети.

На кадрах ролика запечатлено, что после нападения мужчина начал безуспешно отбиваться от хищника. По информации «Лайфа», укротителя спасла жена. Она отогнала зверя с помощью огнетушителя.

В результате произошедшего мужчина получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу. Укротителю провели пятичасовую операцию. Известно, что льва передадут в зоопарк.