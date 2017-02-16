Видео: во Владивостоке женщина за рулём Toyota въехала в толпу людей

16 февраля во Владивостоке на острове Русский произошло ДТП, видео которого шокировало многих жителей страны. 46-летняя женщина за рулём Toyota Cami проехала на «красный» и врезалась в толпу людей, переходящих дорогу по зебре.

«В результате ДТП пострадали три пешехода – две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы и переломы», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что женщина буквально на днях купила этот автомобиль – 14 февраля.

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Правоохранители уже предоставили результаты медосвидетельствования. Выяснилось, что в момент аварии женщина была трезвая.

«Не смогла затормозить на переходе. Ну скользкая дорога, вы же видите», – заявила она журналистам с усмешкой.

Как сообщили «Рен ТВ» очевидцы, скорее всего женщина просто перепутала газ с тормозом. Сейчас все обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что подобный случай произошёл в Кузбассе в июле 2016 года. Тогда в Новокузнецке возле вокзала автомобиль Nissan March протаранил толпу пешеходов. Позже стало известно, что у водителя случился приступ эпилепсии.