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Видео: во время первого визита в Москву у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

Видео: во время первого визита в Москву у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пробудет в столице России до 7 октября.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В правительственном терминале Внуково-2 в Москве, когда монарх вышел из самолёта и начал спускаться по трап-эскалатору, тот внезапно остановился. Аль Сауд подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.

Как рассказала РБК советник управляющего делами президента России Елена Крылова, сломавшийся трап-эскалатор золотистого цвета делегация Саудовской Аравии привезла с собой.

По данным РИА Новости, король пробудет в Москве до 7 октября. Он встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Разочарованный телевизор.
Фото: youtube.com / Разочарованный телевизор.

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