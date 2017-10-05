Видео: во время первого визита в Москву у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В правительственном терминале Внуково-2 в Москве, когда монарх вышел из самолёта и начал спускаться по трап-эскалатору, тот внезапно остановился. Аль Сауд подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.

Как рассказала РБК советник управляющего делами президента России Елена Крылова, сломавшийся трап-эскалатор золотистого цвета делегация Саудовской Аравии привезла с собой.

По данным РИА Новости, король пробудет в Москве до 7 октября. Он встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным.