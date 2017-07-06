Видео: взрыв на подстанции в Томске оставил без света сотни домов

Томичи на несколько часов остались без электричества.

Ряд улиц Томска 6 июля из-за аварии на сетях оказались обесточены. Как пишет портал «Томск.ru», это произошло из-за взрыва на подстанции «Восточная», видео с которым попало в интернет.

В результате аварии без электричества на несколько часов оказались Ленинский и Октябрьский районы – около 150 тысяч человек.

Взрыв произошёл около 13:30. На место происшествия прибыли машины пожарной службы и МЧС. В течение двух часов специалисты потушили возгорание и восстановили электроснабжение.

По данным ТВ2, взрыв произошёл из-за аварии трансформатора на 110 киловольт и загоревшегося масла. В результате происшествия никто не пострадал.