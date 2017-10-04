Видео: за день в Новокузнецке горели два многоэтажных дома

Пожары произошли в зданиях на проспекте Авиаторов и улице Конева.

3 октября в Новокузнецке горели два многоквартирных дома. Сигнал о пожаре в девятиэтажном здании на проспекте Авиаторов поступил спасателям в 14:03.

«На момент прибытия первого подразделения из балкона квартиры на шестом этаже вырывалось открытое пламя. Эвакуация людей не проводилась из-за отсутствия необходимости. В результате пожара на балконе обгорели строительные материалы и балконная дверь, а в комнате – потолочная плитка», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении неустановленным лицом.

Второй пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Конева в 20:33. Там горела квартира на втором этаже. В результате в ней обгорели мебель и телевизор.

«Из квартиры спасатели вынесли на руках 92-летнюю женщину. По предварительным данным, она не пострадала», – пояснили в ведомстве.

Предварительной причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.