Видео: журналисты едва не уронили на Дональда Трампа настольную лампу

Журналисты едва не уронили на президента США Дональда Трампа настольную лампу. Курьёзный случай произошёл во время встречи американского лидера с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Предмет интерьера удалось службе безопасности Белого дома, пишет «Лента.Ру». Видео произошедшего опубликовал на своем YouTube-канале NBC News.

По данным ТАСС, когда репортёры готовились к съёмке, один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала.

«Полегче, ребята, полегче! Вы становитесь всё хуже. Давайте ещё стол опрокиньте», – сказал Дональд Трамп.

Трамп провёл переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.