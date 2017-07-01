Видео: журналисты едва не уронили на Дональда Трампа настольную лампу
Президента США спас охранник.
Журналисты едва не уронили на президента США Дональда Трампа настольную лампу. Курьёзный случай произошёл во время встречи американского лидера с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Предмет интерьера удалось службе безопасности Белого дома, пишет «Лента.Ру». Видео произошедшего опубликовал на своем YouTube-канале NBC News.
По данным ТАСС, когда репортёры готовились к съёмке, один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала.
«Полегче, ребята, полегче! Вы становитесь всё хуже. Давайте ещё стол опрокиньте», – сказал Дональд Трамп.
Трамп провёл переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.