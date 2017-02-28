Видео жёсткой драки трёхлетней давности вынудило кемеровчанина пожаловаться в полицию

В полиции рассказали подробности дорожного конфликта в Ленинском районе Кемерова. Напомним, что драка попала на видео. На кадрах ролика запечатлено, как трое мужчин из Toyota Camry беспощадно избивают водителя ВАЗа. После того, как драчуны умерили свой пыл, они разъехались. Каждый из них, наверное, думал, что эта история так и останется между ними.

«Предварительно установлено, что конфликт произошёл в ноябре 2014 года. После того, как видео произошедшего появилось в Сети, потерпевший обратился в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Многие скажут, что было бы неплохо наказать злоумышленников, однако не стоит забывать о сроке давности привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству, за побои (лёгкий вред здоровью) он составляет два года. Поэтому кемеровчанин, считающий себя потерпевшим, вряд ли добьётся должного наказания своих обидчиков. Также спустя три года мужчине будет очень сложно доказать, какие травмы он получил во время побоища.