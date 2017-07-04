Виновник тройного ДТП с участием поездов в Прокопьевском районе сам пришёл в полицию

С 21 июня сотрудники полиции разыскивали в Кузбассе виновника тройного ДТП, которое случилось около 22:00 того же дня на железнодорожном переезде дороги «Артышта-Барнаул» в посёлке Каменный Ключ Прокопьевского района. Тогда водитель ВАЗ-2107 нарушил ПДД и спровоцировал аварию с участием двух поездов, в том числе пассажирского локомотива.

С места аварии нарушитель скрылся. В течение двух недель он прятался на деляне в лесу, где работал лесорубом. За это время ни у друзей, ни у родственников он не появлялся.

«36-летний житель посёлка Каменный Ключ сам пришёл в отдел полиции и был задержан. Он рассказал, что очень испугался, поэтому скрылся с места аварии, но потом его начала мучать совесть, да и скитаться в лесу он тоже устал», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Примечательно, что житель Прокопьевского района был злостным нарушителем ПДД. Три года назад он был лишён прав за езду в нетрезвом виде, а позднее его снова задерживали за рулём автомобиля, без прав и в состоянии опьянения.

По итогам разбирательства в отношении него составили пять протоколов, в том числе за нарушение проезда железнодорожного переезда и оставление места ДТП. Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде 26 дней административного ареста и 30 часов обязательных работ.