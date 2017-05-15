Кличко зажигательно станцевал под Бритни Спирс (+видео)

Мэр Киева Виталий Кличко зажигательно станцевал с волонтёрами «Евровидения» под трек Бритни Спирс и Will.i.am «Scream & Shout». Видео танца опубликовано в «Твиттер» пресс-секретаря Кличко Оксаны Зиновьевой.

Как сообщает «РИА Новости», таким образом Кличко поблагодарил волонтёров за работу.

Кличко привітав і подякував волонтерам Євробачення та станцював з ними фан-ап. pic.twitter.com/TACKyNxJEs — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) May 14, 2017

Напомним, финал музыкального конкурса прошёл в Киеве в минувшие выходные. Победа ушла к певцу из Португалии. Сальвадор Собрал исполнил композицию Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»). Второе место занял уроженец Москвы Кристиан Костов, выступавший за Болгарию.

По словам Кличко, во время «Евровидения-2017» Киев посетили более 20 тысяч иностранцев и порядка 40 тысяч жителей Украины.