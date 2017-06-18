Виталий Мутко посоветовал «завезти марихуанки» к ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко посоветовал «завезти марихуанки» к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России. Такую шутку он озвучил на внеочередной конференции Российского футбольного союза, которая прошла в Санкт-Петербурге 18 июня.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других. Ну, а вы начинайте (подготовку, – прим. Сибдепо). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете – команды сами ориентируются», – цитирует «Интерфакс» Виталия Мутко.

Напомим, 21-й чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. РФ в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой этого соревнования. Предполагается, что чемпионат проведут на 12 стадионах в 11 городах России.