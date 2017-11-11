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Вице-мэр Омска пожаловалась журналистам на низкую зарплату

Доход чиновницы за 2016 год составил 3,86 миллиона рублей.

Вице-мэр Омска Ирина Парыгина в беседе с журналистами заявила, что чиновники, работающие в городской администрации, получают низкую заплату, передаёт портал «СуперОмск».

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно – это, знаете, не каждый потянет», – цитирует издание чиновницу.

Ирина Парыгина – глава департамента финансов и контроля городской администрации. В её ведении также находится сфера закупок и экономическая политика города в целом. Её задекларированный доход – 3,86 миллиона в 2016 году и 3,1 миллиона – в 2015-м.

Также Ирина Парыгина была фигурантом уголовного дела о подделке документов, прекращённого в 2016 году за истечением срока давности.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: superomsk.ru

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