Вице-премьер РФ предложила отказаться от прямоугольных классов в школах

Вице-премьер РФ Ольга Голодец предложила отказаться от прямоугольных классов в школах. Она также считает, что учителя не должны стоять у доски, потому что так они выступают в роли «ментора», а не «помогают ребёнку развивать свою индивидуальность и талант». Об этом сообщает ТАСС.

«Неправильно у нас классы сконструированы, они у нас все прямоугольные. Есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», – цитирует «Российская газета» Ольгу Голодец.

По её мнению, для формирования у школьников проектного подхода к решению задач и эффективному выстраиванию групповой работы, ученики должны сидеть по-другому. Предполагается, что форма класса должна позволять рассаживать учащихся в разных конфигурациях в зависимости от учебной задачи. Эксперты считают, что для этого помещения в учебных учреждениях должны быть квадратными.