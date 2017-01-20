ВК «Кузбасс» впервые продлил контракт с тренером на пять лет

Волейбольный клуб «Кузбасс» продлили контракт с финским тренером Туомасом Саммелвуо на пять лет. Иностранный специалист останется в клубе до сезона 2021/2022.

«Для «Кузбасса» это первый случай продления контракта с игроком или тренером на пять лет», — рассказали Сибдепо в пресс-службе волейбольного клуба. — У руководства клуба и Туомаса Саммелвуо совпадают взгляды на развитие волейбола в нашем городе, на подход к формированию команды, на грядущие планы, на тренировочный процесс и дальнейшие перспективы волейбольного клуба «Кузбасс».

Туомас Саммелвуо возглавил команду Суперлиги перед началом сезона 2016/2017. На данный момент «Кузбасс» занимает 4 строчку в турнирной таблице.