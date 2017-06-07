Новости
Кузбасс
Владельцу бутика в кемеровском ТРК грозит штраф за продажу одежды с принтом листа конопли

Владельцу бутика в кемеровском ТРК грозит штраф за продажу одежды с принтом листа конопли

Сотрудники полиции изъяли из торговой точки запрещённую продукцию.

Из бутика в кемеровском ТРК сотрудники полиции изъяли одежду с изображением листа конопли. По действующему законодательству такая продукция приравнивается к пропаганде и рекламе наркотиков, её продажа запрещена.

«В результате проведённого рейда оперативники изъяли из бутика 30 наименований продукции (футболки, кепки, банданы, панамы, носки и прочее), содержащей признаки пропаганды наркотиков, в общей сложности 254 единицы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь владельцу торговой точки грозит 40-тысячный штраф и приостановление деятельности магазина на срок до 90 суток. В полиции добавили, что за ношение одежды, аксессуаров и демонстрацию изображений с наркотической символикой также предусмотрена административная ответственность.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, правонарушение было выявлено в Rebel shop в ТРК «Лапландия».

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: opertv.ru.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Чудо-женщина»: рецензия на фильм

Почему "Чудо-женщина" достойна и не достойна вашего внимания
Чтиво

Нашествие мошек в Кузбассе: как спасти своё лето

Сибдепо узнал, чем опасны мошки и как от них защититься
Вкус и пафос

Вечер пятницы в баре Volna grill

Как поживает наследник "Будвара" и "Табуретки"?
Фоторепортажи

«Модный вторник» — «Крупным планом»

Празднование дня рождения популярной кавер-группы в стиле ямайской вечеринки

Сегодня в Кемерове

Популярное