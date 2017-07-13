Владельцы гаджетов смогут оплачивать услуги связи Tele2 через Apple Pay
В ближайшее время компания планирует внедрить еще несколько нововведений, касающиеся пополнения счёта.
Владельцы гаджетов Apple теперь могут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через Apple Pay. Для этого абонентам нужно зайти на страницу tele2.ru/payments.
В ближайшее время компания также собирается внедрить приём платежей с помощью Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».
«Tele2 стремится предоставлять своим клиентам современные услуги, которые действительно будут им интересны и полезны, — сообщил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко. — Сейчас мы запускаем на нашем сайте возможность бесконтактной оплаты мобильной связи, что, несомненно, позволит пользователям высокотехнологичного сервиса Apple Pay совершать безопасные мобильные платежи, не требующие ввода данных банковских карт и паролей. Мы уверены, что эта опция будет востребована и упростит процедуру пополнения счета».