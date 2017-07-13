Владельцы гаджетов смогут оплачивать услуги связи Tele2 через Apple Pay

В ближайшее время компания планирует внедрить еще несколько нововведений, касающиеся пополнения счёта.

Владельцы гаджетов Apple теперь могут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через Apple Pay. Для этого абонентам нужно зайти на страницу tele2.ru/payments.

В ближайшее время компания также собирается внедрить приём платежей с помощью Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».