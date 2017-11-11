Владельцы iPhone X жалуются на очередную серийную неисправность

Десятки владельцев iPhone X в разных точках планеты пожаловались, что на экранах устройств появилась вертикальная зелёная линия, пересекающая весь дисплей, сообщает Tjournal. Все они столкнулись с этой проблемой через несколько дней после покупки смартфона. Подобные сообщения начали появляться в различных социальных сетях, а также в обсуждениях на сайте Apple. Все пожаловавшиеся отмечают, что не роняли смартфон – линия появилась сама по себе. Чаще всего она появляется в правой части экрана, но бывает и слева и в центре. После перезагрузки и даже полного восстановления iPhone X дефект не пропадает.

При этом речь не идёт о какой-то конкретной партии смартфонов. О проблеме сообщили жители всех континентов планеты. Связан ли этот дефект с программным обеспечением или же с особенностями экрана, пока неизвестно. Официальных комментариев в Apple не давали.

Это не первая проблема, с которой столкнулись обладатели новейшей модели iPhone. Ранее сообщалось, что у iPhone X выгорает дисплей, а также, что новый смартфон не переносит низких температур. Ни о чём подобном создатели до его релиза не сообщали. Цена на него варьируется от 80 до 92 тысяч рублей