Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили кузбассовцев с Днём Победы

Первые лица России поздравили кузбассовцев с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Президент страны Владимир Путин пожелал жителям региона «успехов и всего наилучшего».

«9 мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», — говорится в поздравлении от российского лидера.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что 9 мая всегда будет «самым главным, священным праздником».

«Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее. Помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», — заявил Медведев.

Свои поздравления и пожелания всего наилучшего кузбассовцам также передали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.