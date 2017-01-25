Владимир Путин напомнил студенту МГУ забытую строчку песни

Президент России спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» вместе со студентами университета.

Президент России Владимир Путин спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» вместе со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает RNS.

По информации «Российской газеты», сначала песню стал петь один из студентов, однако из-за волнения забыл слова. Глава государства напомнил забытую строчку, а затем подхватил

«Четырнадцать минут до старта» – одна из самых популярных советских песен начиная с 1960-х годов.