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Владимир Путин назначил главой ГИБДД РФ Михаила Черникова

Владимир Путин назначил главой ГИБДД РФ Михаила Черникова

С февраля 2015 года генерал был начальником ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Президент России Владимир Путин назначил на должность начальника российской ГИБДД Михаила Черникова. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, с февраля 2015 года генерал был начальником ГУ МВД по Хабаровскому краю. Напомним, в конце марта Владимир Путин уволил главу Госавтоинспекции РФ Виктора Нилова. Генерал-лейтенант руководил инспекцией с 2011 года.

Официальной причиной освобождения от должности Виктора Нилова стало «достижение предельного возраста пребывания на госслужбе».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: khabkrai.ru.

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