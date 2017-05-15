Владимир Путин отказался сообщать, будет ли он участвовать в выборах президента РФ

Владимир Путин дал максимально лаконичный ответ на вопрос журналистов о том, не пришло ли время озвучить решение об участии в президентской гонке 2018 года, сообщает «Интерфакс».

«Нет», — ответил глава государства на заданный ему вопрос.

Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что повестка дня на данный момент другая, а президент считает преждевременным делать любые заявления по поводу своего участия в предстоящих выборах главы государства.