Владимир Путин отказался сообщать, будет ли он участвовать в выборах президента РФ
Президент РФ считает огласку решения по этому поводу преждевременной.
Владимир Путин дал максимально лаконичный ответ на вопрос журналистов о том, не пришло ли время озвучить решение об участии в президентской гонке 2018 года, сообщает «Интерфакс».
«Нет», — ответил глава государства на заданный ему вопрос.
Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что повестка дня на данный момент другая, а президент считает преждевременным делать любые заявления по поводу своего участия в предстоящих выборах главы государства.
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